TribLive о ситуации с контрактом Малкина: дни Джино в качестве MVP НХЛ остались в прошлом

Издание TribLive прокомментировало ситуацию с продлением контракта российского нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина.
«Чтобы начать свою заокеанскую карьеру в «Питтсбурге», Малкину пришлось тайком уехать из своего российского клуба и несколько дней скрываться в финской квартире, пока американское консульство не помогло ускорить получение визы, которая позволила ему избежать обязательств по контракту, подписанному под принуждением.
Окончание же его карьеры в «Пингвинз» всё-таки вряд ли будет окутано такими хитросплетениями. Пусть даже связанные с этим эмоции действительно имеют некоторое сходство.
Через два дня после того, как «Пенс» уступили в овертайме седьмого матча серии первого раунда плей-офф с «Нью-Йорк Рейнджерс», все разговоры относительно Малкина сводятся к тому, вернётся ли он в «Питтсбург» в сезоне-2022/2023, чтобы провести в этом городе свою 17-й кампанию в НХЛ.
У Малкина заканчивается последний год по восьмилетнему контракту, по которому он получал в среднем $ 9,5 млн в год. В июле ему исполнится 36 лет, и в этом же месяце он впервые в своей карьере станет неограниченно свободным агентом.
Если, конечно, до этого времени между ним и «Питтсбургом» не будет подписано новое соглашение.
Хотя Малкин пропустил ровно половину регулярного первенства из-за реабилитации после операции на колене прошлым летом, в этом году он забросил 20 шайб в 41 матче, а после добавил ещё три в серии плей-офф. Как бы то ни было, результативность «Пингвинз» на протяжении всего года во многом зависела от присутствия на льду россиянина… особенно в большинстве.
Его дни в качестве MVP или лучшего бомбардира НХЛ почти наверняка остались в прошлом, но даже в свои 35 лет Малкин остаётся результативным центром.
Малкин шутил с репортёрами до, во время и после шестиминутной сессии вопросов и ответов на пресс-конференции, которая стала всего вторым его публичным выступлением с конца февраля. В её рамках он неоднократно выражал любовь к Питтсбургу и франшизе «Пингвинз», которой помог завоевать три Кубка Стэнли.
При этом Малкин навсегда связан с другими иконами клуба, Сидни Кросби и Крисом Летангом. Россиянин даже сострил, что «они как два моих брата: один канадец, другой — франкоканадец». Эти парни играли вместе дольше, чем любая другая тройка одноклубников в истории НХЛ.
Но во время всех этих беззаботных, оптимистичных, а местами ностальгических разговоров Джино также дал понять: он допускает тот факт, что пребывание в первой и единственной для него команде НХЛ может закончиться уже через несколько недель», — говорится в сообщении.
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