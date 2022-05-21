Защитник «Флориды»: Василевский — огромный, он просто монстр в воротах

Защитник «Флориды Пантерз» Бен Шьяро поделился мнением о российском голкипере «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрее Василевском.
«Он просто монстр в воротах. Василевский — огромный. Он занимает так много места в воротах, что, когда вы бросаете по его воротам, вы не думаете, что там могут быть какие-то дыры», — цитирует Шьяро официальный сайт НХЛ.
Напомним, «Лайтнинг» одержали победу во второй игре с «Флоридой» (2:1) и повели в серии со счётом 2-0. Теперь серия переезжает в Тампу. Следующий матч пройдёт в воскресенье, 22 мая, на стадионе «Амали-Арена». Начало встречи – в 20:30 мск.
Эта игра стала для 27-летнего российского голкипера юбилейной, 90-й в Кубке Стэнли.
К рубежу в 90 игр российский вратарь подошёл с 55 победами и 32 поражениями. Лишь пять вратарей в истории НХЛ одержали больше побед в первых 90 матчах плей-офф – Грант Фюр (66-22), Кен Драйден (64-26), Билли Смит (63-22), Жак Плант (59-28) и Турк Брода (55-35).
- 21 мая 2022
-
18:18
-
17:32
-
17:15
-
16:25
-
16:15
-
15:55
-
15:37
-
15:18
-
14:50
-
14:38
-
14:19
-
13:58
-
13:40
-
13:20
-
12:55
-
12:35
-
12:15
-
11:56
-
11:20
-
11:00
-
10:44
-
10:40
-
10:20
-
10:00
-
09:43
-
09:20
-
08:57
-
08:32
-
08:09
-
07:41
-
07:22
-
05:47
- 20 мая 2022
-
23:50
-
23:35
-
23:15