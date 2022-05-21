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Защитник «Флориды»: Василевский — огромный, он просто монстр в воротах

Защитник «Флориды»: Василевский — огромный, он просто монстр в воротах
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Защитник «Флориды Пантерз» Бен Шьяро поделился мнением о российском голкипере «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрее Василевском.

«Он просто монстр в воротах. Василевский — огромный. Он занимает так много места в воротах, что, когда вы бросаете по его воротам, вы не думаете, что там могут быть какие-то дыры», — цитирует Шьяро официальный сайт НХЛ.

Напомним, «Лайтнинг» одержали победу во второй игре с «Флоридой» (2:1) и повели в серии со счётом 2-0. Теперь серия переезжает в Тампу. Следующий матч пройдёт в воскресенье, 22 мая, на стадионе «Амали-Арена». Начало встречи – в 20:30 мск.

Эта игра стала для 27-летнего российского голкипера юбилейной, 90-й в Кубке Стэнли.

К рубежу в 90 игр российский вратарь подошёл с 55 победами и 32 поражениями. Лишь пять вратарей в истории НХЛ одержали больше побед в первых 90 матчах плей-офф – Грант Фюр (66-22), Кен Драйден (64-26), Билли Смит (63-22), Жак Плант (59-28) и Турк Брода (55-35).

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