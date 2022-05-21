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Blick: экс-форвард «Авангарда» Цегларик заключит контракт с чемпионом Швейцарии

Blick: экс-форвард «Авангарда» Цегларик заключит контракт с чемпионом Швейцарии
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Бывший нападающий омского «Авангарда» Петер Цегларик может перейти в швейцарский клуб «Цуг», сообщает Blick.

Отмечается, что 26-летний словак уже посетил тренировочный центр клуба, однако соглашение с Цеглариком ещё не подписано.

В прошедшем сезоне форвард выступал в Континентальной хоккейной лиге за «Авангард». На его счету 39 матчей в регулярном чемпионате, он набрал 25 (14+11) очков при показателе полезности «+6». В плей-офф Кубка Гагарина – 2022 Цегларик провёл 13 встреч, отдав 12 голевых передач при общей полезности «+6».

Также нападающий участвовал в Олимпийских играх — 2022 в составе сборной Словакии, проведя семь матчей и набрав 4 (2+2) очка, тем самым он помог команде завоевать бронзовые медали.

«Цуг» стал победителем прошедшего сезона Национальной лиги Швейцарии, в финальной серии обыграв «Цюрих Лайонс» (4-3).

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