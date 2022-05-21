Blick: экс-форвард «Авангарда» Цегларик заключит контракт с чемпионом Швейцарии

Бывший нападающий омского «Авангарда» Петер Цегларик может перейти в швейцарский клуб «Цуг», сообщает Blick.
Отмечается, что 26-летний словак уже посетил тренировочный центр клуба, однако соглашение с Цеглариком ещё не подписано.
В прошедшем сезоне форвард выступал в Континентальной хоккейной лиге за «Авангард». На его счету 39 матчей в регулярном чемпионате, он набрал 25 (14+11) очков при показателе полезности «+6». В плей-офф Кубка Гагарина – 2022 Цегларик провёл 13 встреч, отдав 12 голевых передач при общей полезности «+6».
Также нападающий участвовал в Олимпийских играх — 2022 в составе сборной Словакии, проведя семь матчей и набрав 4 (2+2) очка, тем самым он помог команде завоевать бронзовые медали.
«Цуг» стал победителем прошедшего сезона Национальной лиги Швейцарии, в финальной серии обыграв «Цюрих Лайонс» (4-3).
- 21 мая 2022
-
23:58
-
23:35
-
23:30
-
23:03
-
22:52
-
22:34
-
22:08
-
21:44
-
21:17
-
20:43
-
20:14
-
19:45
-
19:39
-
19:11
-
19:03
-
18:45
-
18:18
-
17:32
-
17:15
-
16:25
-
16:15
-
15:55
-
15:37
-
15:18
-
14:50
-
14:38
-
14:19
-
13:58
-
13:40
-
13:20
-
12:55
-
12:35
-
12:15
-
11:56
-
11:20