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«Колорадо» обыграл «Сент-Луис» и повёл в серии. У Бучневича и Ничушкина – голевые

«Колорадо» обыграл «Сент-Луис» и повёл в серии. У Бучневича и Ничушкина – голевые
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Завершился третий матч 1/2 финала Западной конференции Национальной хоккейной лиги, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Колорадо Эвеланш». Встреча прошла в Сент-Луисе (США) на стадионе «Энтерпрайз-центр» и закончилась победой гостей со счётом 5:2.

В составе победителей забивали Логан О'Коннор, Назем Кадри, Арттури Лехконен, Габриэль Ландеског, а также Арттури Лехконен. На счету российского нападающего Валерия Ничушкина голевая передача.

За «Сент-Луис» отличились Колтон Парэйко и Райан О'Райлли. Российский форвард Павел Бучневич отметился результативной передачей.

Таким образом, счёт в серии стал 2-1 в пользу «Колорадо».

Первая встреча между командами завершилась победой «Колорадо» в овертайме со счётом 3:2. Во втором матче сильнее оказался «Сент-Луис», счёт — 4-1. Следующий матч между командами пройдёт 24 мая и начнётся в 4:30 мск.

НХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 3-й матч
22 мая 2022, воскресенье. 03:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
2 : 5
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Парэйко (О'Райлли) – 03:55 (5x5)   1:1 О'Коннор (Мэнсон, Хельм) – 10:57 (5x5)   1:2 Кадри (Макар, Рантанен) – 33:38 (5x5)   1:3 Лехконен (Кадри) – 37:15 (5x5)   2:3 О'Райлли (Ледди, Бучневич) – 39:30 (5x5)   2:4 Ландеског (Маккиннон, Рантанен) – 57:52 (5x5)   2:5 Лехконен (Ничушкин) – 59:02 (en)
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