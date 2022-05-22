«Колорадо» обыграл «Сент-Луис» и повёл в серии. У Бучневича и Ничушкина – голевые

Завершился третий матч 1/2 финала Западной конференции Национальной хоккейной лиги, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Колорадо Эвеланш». Встреча прошла в Сент-Луисе (США) на стадионе «Энтерпрайз-центр» и закончилась победой гостей со счётом 5:2.

В составе победителей забивали Логан О'Коннор, Назем Кадри, Арттури Лехконен, Габриэль Ландеског, а также Арттури Лехконен. На счету российского нападающего Валерия Ничушкина голевая передача.

За «Сент-Луис» отличились Колтон Парэйко и Райан О'Райлли. Российский форвард Павел Бучневич отметился результативной передачей.

Таким образом, счёт в серии стал 2-1 в пользу «Колорадо».

Первая встреча между командами завершилась победой «Колорадо» в овертайме со счётом 3:2. Во втором матче сильнее оказался «Сент-Луис», счёт — 4-1. Следующий матч между командами пройдёт 24 мая и начнётся в 4:30 мск.