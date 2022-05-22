Евгений Кузнецов поздравил Андрея Назарова с днём рождения

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов поздравил тренера ХК «Сочи» Андрея Назарова с днём рождения. Об этом сообщил телеграм-канал ХК «Сочи», опубликовавший видео с участием Евгения.



«Андрей Викторович, здравствуйте! Поздравляю с днём рождения. Желаю вам счастья, здоровья, всего самого наилучшего, особенно успехов в тренерской работе. Нервов вам получше, а то хоккеисты всякие разные бывают. Поэтому ещё раз вам здоровья и удачи. С днём рождения!», – сказал Кузнецов на видео.

Напомним, именно при Назарове Кузнецов дебютировал в Континентальной хоккейной лиге. В 2009 году специалист тренировал челябинский «Трактор» и стал привлекать Кузнецова, игравшего в «Белых Медведях», к основной команде.