Джордан Кайру во время игры отобрал у игрока «Колорадо» клюшку и бросил её на лёд

Сегодня, 22 мая, во втором периоде третьего матча серии второго раунда плей-офф НХЛ между «Сент-Луис Блюз» и «Колорадо Эвеланш» произошёл необычный инцидент. Во время борьбы с форвардом «Эвеланш» Николя Обе-Кюбелем в центральной зоне игрок «Блюз» Джордан Кайру потерял клюшку, но чтобы лишить соперника преимущества, он отобрал у игрока «Колорадо» клюшку и бросил её на лёд.

По итогам эпизода оба хоккеиста получили двухминутный штраф.

Видео можно посмотреть в телеграм-канале «Хоккей без зрителей»

Завершился третий матч 1/2 финала Западной конференции Национальной хоккейной лиги, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Колорадо Эвеланш». Встреча прошла в Сент-Луисе (США) на стадионе «Энтерпрайз-центр» и закончилась победой гостей со счётом 5:2.



Таким образом, счёт в серии стал 2-1 в пользу «Колорадо». Первая встреча между командами завершилась победой «Колорадо» в овертайме со счётом 3:2. Во втором матче сильнее оказался «Сент-Луис», счёт — 4-1. Следующий матч между командами пройдёт 24 мая и начнётся в 4:30 мск.