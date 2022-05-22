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Гарпенлёв: расписание игр чемпионата мира — катастрофа

Гарпенлёв: расписание игр чемпионата мира — катастрофа
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Главный тренер сборной Швеции Юхан Гарпенлёв недоволен расписанием чемпионата мира по хоккею – 2022.

«Четыре матча за пять дней в начале, затем два дня отдыха, а после три матча за четыре дня… Катастрофа. Это второй чемпионат мира подряд, на котором у нас два игровых дня подряд. Я думаю, что это есть у нас и у Великобритании.

В любом случае мы можем выигрывать матчи, мы это сейчас показали. Но я думаю, что это очень странно, что это должно быть так. Это решают те, кто выше меня. Опять же, я считаю, что это катастрофа.

Мы идём на победу на групповом этапе, и эта игра была очень важна для этого, хотя матчи ещё впереди. Также важно быть первым или вторым, чтобы остаться здесь и не ехать в Хельсинки», – цитирует Гарпенлёва Aftonbladet.

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