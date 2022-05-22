Гарпенлёв: расписание игр чемпионата мира — катастрофа
Поделиться
Главный тренер сборной Швеции Юхан Гарпенлёв недоволен расписанием чемпионата мира по хоккею – 2022.
«Четыре матча за пять дней в начале, затем два дня отдыха, а после три матча за четыре дня… Катастрофа. Это второй чемпионат мира подряд, на котором у нас два игровых дня подряд. Я думаю, что это есть у нас и у Великобритании.
В любом случае мы можем выигрывать матчи, мы это сейчас показали. Но я думаю, что это очень странно, что это должно быть так. Это решают те, кто выше меня. Опять же, я считаю, что это катастрофа.
Мы идём на победу на групповом этапе, и эта игра была очень важна для этого, хотя матчи ещё впереди. Также важно быть первым или вторым, чтобы остаться здесь и не ехать в Хельсинки», – цитирует Гарпенлёва Aftonbladet.
Комментарии
- 22 мая 2022
-
15:52
-
14:47
-
14:33
-
14:16
-
13:03
-
12:53
-
12:33
-
11:30
-
11:13
-
11:00
-
10:19
-
10:00
-
09:52
-
09:30
-
09:14
-
08:57
-
08:43
-
08:27
-
07:01
-
05:51
-
04:53
-
04:48
- 21 мая 2022
-
23:58
-
23:35
-
23:30
-
23:03
-
22:52
-
22:34
-
22:08
-
21:44
-
21:17
-
20:43
-
20:14
-
19:45
-
19:39
Партнерский контент