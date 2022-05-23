Шестёркин: ни один из бросков «Каролины» в третьем матче не был сильно опасен

Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин прокомментировал победу в третьем матче второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Каролиной Харрикейнз» (3:1). В этой встрече Шестёркин сделал 43 сейва.

«Я бы не сказал, что чувствую какое-то давление как игрок. Я понимаю серьёзность ситуации. Этот город, эта команда определённо заслужили кубок, и мы делаем всё возможное, чтобы это произошло. Хотел бы искренне поблагодарить болельщиков за энергию, которую они дали. Они поддержали меня, хотя я немного подвёл их в одном моменте. Пропускаешь гол, на секунду немного разочаровываешься. Скажешь пару обидных слов и забудешь. На самом деле «Каролина» просто пробовала стрелять отовсюду, пытаясь прощупать игру. Но ни один из этих бросков в третьем матче не был сильно опасен», — приводятся слова Шестёркина в официальном «твиттере» «Рейнджерс».

На данный момент счёт в серии 2-1 в пользу «Каролины». Следующий матч состоится 25 мая.