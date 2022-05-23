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Макдэвид повторил достижение Малкина в плей-офф НХЛ в новейшей истории

Макдэвид повторил достижение Малкина в плей-офф НХЛ в новейшей истории
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В эти минуты в Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс» проходит третий матч второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимает «Калгари Флэймз».

На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 4:0 в пользу хозяев. В составе «Эдмонтона» три результативные передачи сделал канадский нападающий Коннор Макдэвид. Таким образом, форвард «нефтяников» продлил свою серию с 2+ очками до шести встреч. В новейшей истории лиги только российскому нападающему «Питтсбург Пингвинз» Евгению Малкину удавалось набирать 2+ результативных балла в таком же количестве матчей плей-офф НХЛ (2009 год).

Всего в истории НХЛ только у четырёх игроков была более длинная серия в плей-офф. В этот список вошли Дэйл Хаверчак (шесть в 1993), Дэррил Ситтлер (семь в 1977), Тони Карри (семь в 1981) и Уэйн Гретцки (восемь в 1983).

Отметим, что новейшая история НХЛ началась после локаута 2004-2005 годов.

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