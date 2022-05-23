Тренер «Рейнджерс» Галлан: Шестёркин — ключ к успеху нашей команды

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Жерар Галлан прокомментировал игру голкипера команды Игоря Шестёркина в третьем матче серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Каролиной Харрикейнз».



«Игорь был выдающимся, и это стало ключевым моментом. Он – ключ к успеху нашей команды», – цитирует Галлана официальный сайт НХЛ.



«Нью-Йорк Рейнджерс» на своём льду победил «Каролину Харрикейнз» в третьем матче серии второго раунда плей-офф Кубка Стэнли – 3:1.



Первой звездой матча признан российский вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестёркин, который отразил 43 броска за матч. В тройку лучших игроков матча вошли одноклубники Шестёркина – нападающие Мика Зибанеджад и Крис Крайдер.

Следующий матч команды проведут 25 мая в 2:00 мск.