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Шестёркин — о пропущенном голе: сказал себе несколько грубых слов

Шестёркин — о пропущенном голе: сказал себе несколько грубых слов
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Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин прокомментировал пропущенную шайбу в третьем матче серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Каролиной Харрикейнз».

«Я пропустил гол и подвёл команду. Должен был исправить ошибку, которую я совершил.

Когда ты пропускаешь гол, ты на секунду немного разочаровываешься, говоришь несколько грубых слов и забываешь об этом», – цитирует Шестёркина официальный сайт НХЛ.

«Нью-Йорк Рейнджерс» на своём льду победил «Каролину Харрикейнз» в третьем матче серии второго раунда плей-офф Кубка Стэнли – 3:1.

Первой звездой матча признан российский вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестёркин, который отразил 43 броска за матч. В тройку лучших игроков матча вошли одноклубники Шестёркина – нападающие Мика Зибанеджад и Крис Крайдер.

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