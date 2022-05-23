Кучеров — рекордсмен среди действующих игроков по матчам плей-офф с 4+ очками

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров набрал четыре очка в третьем матче второго раунда серии плей-офф с «Флоридой Пантерз», забросив одну шайбу и отдав три результативные передачи.



Теперь в карьере Кучерова четыре игры в плей-офф с четырьмя очками. Это лучший показатель среди всех действующих игроков НХЛ.



28-летний форвард набрал 142 (48+94) балла в плей-офф НХЛ за 123 встречи, обойдя по данному показателю капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина (141 очко, 72+69, 147 матчей) и заняв восьмое место среди европейских игроков.

Напомним, первой звездой прошедшей встречи был признан российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский. Второй звездой стал форвард «Лайтнинг» Никита Кучеров. Третья звезда — защитник «молний» Райан Макдона.