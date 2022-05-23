В Финляндии недовольны высокими ценами на пиво на матчах ЧМ

Финский депутат Микко Керна выразил расстройство ценой пива на чемпионате мира по хоккею в Тампере. Керна рассказал о том, что за последние дни получил десятки звонков от людей, которые считают, что их ограбили на чемпионате мира.
«Это свинство. Сначала люди покупают дорогие билеты на игры, едут на место проведения, а потом их обчистили до последнего цента по неприлично высокой цене на пиво. Хоккей – национальный вид спорта Финляндии, и для многих употребление пива среднего качества является неотъемлемой частью просмотра этого вида спорта. Девять евро за обычный стакан пива – непомерная цена. Многие люди плачут у писсуара, когда им приходится думать о покупке следующего пива. Всё это будет иметь долгосрочные последствия для имиджа Тампере.
Керна считает, что в силу своего членства в парламенте он также обязан бороться с ненадлежащим обращением с хоккейными болельщиками, и требует снижения цен на пиво в Тампере», – цитирует релиз Керны ts.fi.
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