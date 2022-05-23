«Великий игрок». Александр Кожевников — о Никите Кучерове

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал игру российского форварда «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова в нынешнем розыгрыше плей-офф НХЛ.
«Кучеров всё время сильно играет — он уже третий плей-офф подряд сильно играет. Его феномен в мастерстве: он — мастер с большой буквы. Все уже поняли, что это звезда — одна из лучших в НХЛ.
Можно ли считать его величайшим русским в плей-офф? Ему нужно ещё догнать и обогнать Малкина. У него есть шанс. Самый зрелый возраст. Он — молодец, большая звезда и держит свою марку. На вершину залезть легко, а держать на ней сложно — там ветер дует. Но он великий игрок.
В «Тампе» три игрока определяют игру: Кучеров, Стэмкос и Василевский. Без вратаря никуда: это же 70% команды, а в плей-офф — 90», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
- 23 мая 2022
-
14:22
-
14:20
-
14:07
-
13:53
-
13:30
-
12:15
-
11:40
-
11:30
-
11:18
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
09:43
-
09:20
-
09:11
-
08:58
-
08:40
-
08:37
-
07:47
-
05:54
-
04:53
-
04:46
-
04:37
-
04:26
-
04:08
-
03:52
-
03:10
-
02:58
-
02:26
-
02:12
-
01:35
-
01:13
-
00:05
-
00:00
- 22 мая 2022
-
23:56