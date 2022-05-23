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«Великий игрок». Александр Кожевников — о Никите Кучерове

«Великий игрок». Александр Кожевников — о Никите Кучерове
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал игру российского форварда «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова в нынешнем розыгрыше плей-офф НХЛ.

«Кучеров всё время сильно играет — он уже третий плей-офф подряд сильно играет. Его феномен в мастерстве: он — мастер с большой буквы. Все уже поняли, что это звезда — одна из лучших в НХЛ.

Можно ли считать его величайшим русским в плей-офф? Ему нужно ещё догнать и обогнать Малкина. У него есть шанс. Самый зрелый возраст. Он — молодец, большая звезда и держит свою марку. На вершину залезть легко, а держать на ней сложно — там ветер дует. Но он великий игрок.

В «Тампе» три игрока определяют игру: Кучеров, Стэмкос и Василевский. Без вратаря никуда: это же 70% команды, а в плей-офф — 90», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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