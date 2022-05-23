Защитник «Калгари»: нам просто нужно остановить Макдэвида – все вместе, всей пятёркой

Защитник «Калгари Флэймз» Расмус Андерссон отреагировал на успешную игру форварда «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида в серии второго раунда Кубка Стэнли.

«Мы проиграли второй период со счётом 0:4. Позволили одному игроку доминировать. Наш второй период был недостаточно хорош. Нам просто нужно остановить Макдэвида – все вместе, всей пятёркой, включая вратаря.

Мы должны остановить его как единое целое. Один человек не может остановить Коннора. Мы должны остановить его вместе», – цитирует Андерссона официальный сайт НХЛ.

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид сделал три результативные передачи в матче второго раунда Кубка Стэнли с «Калгари Флэйм» (4:1, 2-1). Канадец стал первым в истории игроком, набравшим не менее двух очков в девяти из 10 первых игр сезона плей-офф.



Всего в текущем турнире на его счету 23 (6+17) балла, и он по-прежнему лидирует в гонке бомбардиров Кубка Стэнли — 2022.