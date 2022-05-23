Форвард «Калгари» — о Макдэвиде: мы позволили одному парню обыграть нас во второй раз

Нападающий «Калгари Флэймз» Мэттью Ткачук прокомментировал игру форварда «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида в третьем матче четвертьфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Эдмонтон Ойлерз» (1:4, 1-2). 25-летний канадец стал автором трёх голевых передач.
«Мы позволили одному парню обыграть нас уже во второй раз. Нам нужно вернуться к доске и придумать, как остановить его в следующей игре. Макдэвид проводит на льду половину матча и сейчас показывает отличный хоккей.
В следующих матчах мы должны найти способ остановить их. Когда мы попадаем в зону «Эдмонтона», то должны удерживать шайбу, ничего не делать вслепую, наносить удары по воротам. Нужно действовать последовательно и не делать ничего бездумно там, где они могут ошибиться при перестроении», — приводит слова Ткачука Sportsnet.
- 23 мая 2022
-
16:50
-
16:40
-
15:31
-
15:11
-
14:22
-
14:20
-
14:07
-
13:53
-
13:30
-
12:15
-
11:40
-
11:30
-
11:18
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
09:43
-
09:20
-
09:11
-
08:58
-
08:40
-
08:37
-
07:47
-
05:54
-
04:53
-
04:46
-
04:37
-
04:26
-
04:08
-
03:52
-
03:10
-
02:58
-
02:26
-
02:12
-
01:35