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Форвард «Калгари» — о Макдэвиде: мы позволили одному парню обыграть нас во второй раз

Форвард «Калгари» — о Макдэвиде: мы позволили одному парню обыграть нас во второй раз
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Нападающий «Калгари Флэймз» Мэттью Ткачук прокомментировал игру форварда «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида в третьем матче четвертьфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Эдмонтон Ойлерз» (1:4, 1-2). 25-летний канадец стал автором трёх голевых передач.

«Мы позволили одному парню обыграть нас уже во второй раз. Нам нужно вернуться к доске и придумать, как остановить его в следующей игре. Макдэвид проводит на льду половину матча и сейчас показывает отличный хоккей.

В следующих матчах мы должны найти способ остановить их. Когда мы попадаем в зону «Эдмонтона», то должны удерживать шайбу, ничего не делать вслепую, наносить удары по воротам. Нужно действовать последовательно и не делать ничего бездумно там, где они могут ошибиться при перестроении», — приводит слова Ткачука Sportsnet.

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