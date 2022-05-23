Форвард «Калгари» — о Макдэвиде: мы позволили одному парню обыграть нас во второй раз

Нападающий «Калгари Флэймз» Мэттью Ткачук прокомментировал игру форварда «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида в третьем матче четвертьфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Эдмонтон Ойлерз» (1:4, 1-2). 25-летний канадец стал автором трёх голевых передач.



«Мы позволили одному парню обыграть нас уже во второй раз. Нам нужно вернуться к доске и придумать, как остановить его в следующей игре. Макдэвид проводит на льду половину матча и сейчас показывает отличный хоккей.



В следующих матчах мы должны найти способ остановить их. Когда мы попадаем в зону «Эдмонтона», то должны удерживать шайбу, ничего не делать вслепую, наносить удары по воротам. Нужно действовать последовательно и не делать ничего бездумно там, где они могут ошибиться при перестроении», — приводит слова Ткачука Sportsnet.