Канадский защитник «Баварии» посетил 3-й матч серии плей-офф НХЛ «Эдмонтон» — «Калгари»

Защитник мюнхенской «Баварии» и сборной Канады Альфонсо Дэвис посетил третий матч серии второго раунда плей-офф Кубка Стэнли — 2022 между «Эдмонтон Ойлерз» и «Калгари Флэймз» (4:1, 2-1).
«Канадская звезда в Германии, немецкая — в Канаде», — подписала фото пресс-служба Национальной хоккейной лиги.
Отметим, что 21-летний защитник пришёл на игру в джерси немецкого форварда «Эдмонтона» Леона Драйзайтля.
Источник: пресс-служба НХЛ.
Отметим, что счёт в серии между «Эдмонтоном» и «Калгари» — 2-1 в пользу «Ойлерз». Следующая встреча состоится в среду, 25 мая, в Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс». Стартовое вбрасывание — в 4:30 по московскому времени. Победитель серии сыграет в финале Западной конференции с сильнейшим в паре «Колорадо Эвеланш» — «Сент-Луис Блюз» (2-1).
- 23 мая 2022
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