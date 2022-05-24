Результаты 11-го игрового дня и турнирная таблица чемпионата мира по хоккею — 2022

23 мая в Хельсинки и Тампере (Финляндия) прошёл 11-й игровой день чемпионата мира по хоккею — 2022. Состоялись четыре встречи: по две в группах A и B.
Казахстан — Италия — 5:2
Сборная Казахстана одержала первую победу на чемпионате мира 2022 года, переиграв команду Италии и сохранив место в элитном дивизионе на 2023 год.
США — Чехия — 0:1
Чехи одержали минимальную победу над американцами, обеспечив себе выход в плей-офф.
Канада — Дания — 2:3
Сборная Дании сенсационно обыграла канадцев, одержав первую победу над Канадой в истории чемпионатов мира. Подопечные Клода Жюльена потерпели второе поражение подряд.
Австрия — Великобритания — 5:3
Сборная Австрии сохранила место в элитном дивизионе, одержав волевую победу над Великобританией.
Турнирная таблица чемпионата мира 2022 года
Календарь чемпионата мира 2022 года
- 24 мая 2022
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- 23 мая 2022
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23:52
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23:38
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23:06
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22:55
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22:48
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22:43
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22:26
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22:02
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21:57
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21:42
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21:31
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20:51
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20:03
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19:22
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19:03
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18:48
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18:32
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18:26
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17:54
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17:31
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16:50
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16:40
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15:31
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15:11
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14:22
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14:20
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14:07
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13:53
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13:30
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12:15
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11:40
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11:30
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10:30