Результаты 11-го игрового дня и турнирная таблица чемпионата мира по хоккею — 2022

23 мая в Хельсинки и Тампере (Финляндия) прошёл 11-й игровой день чемпионата мира по хоккею — 2022. Состоялись четыре встречи: по две в группах A и B.



Казахстан — Италия — 5:2



Сборная Казахстана одержала первую победу на чемпионате мира 2022 года, переиграв команду Италии и сохранив место в элитном дивизионе на 2023 год.

США — Чехия — 0:1



Чехи одержали минимальную победу над американцами, обеспечив себе выход в плей-офф.

Канада — Дания — 2:3



Сборная Дании сенсационно обыграла канадцев, одержав первую победу над Канадой в истории чемпионатов мира. Подопечные Клода Жюльена потерпели второе поражение подряд.

Австрия — Великобритания — 5:3



Сборная Австрии сохранила место в элитном дивизионе, одержав волевую победу над Великобританией.

Турнирная таблица чемпионата мира 2022 года

Календарь чемпионата мира 2022 года