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Результаты 11-го игрового дня и турнирная таблица чемпионата мира по хоккею — 2022

Результаты 11-го игрового дня и турнирная таблица чемпионата мира по хоккею — 2022
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23 мая в Хельсинки и Тампере (Финляндия) прошёл 11-й игровой день чемпионата мира по хоккею — 2022. Состоялись четыре встречи: по две в группах A и B.

Казахстан — Италия — 5:2

Сборная Казахстана одержала первую победу на чемпионате мира 2022 года, переиграв команду Италии и сохранив место в элитном дивизионе на 2023 год.

ЧМ-2022. Группа A
23 мая 2022, понедельник. 16:20 МСК
Казахстан
Окончен
5 : 2
Италия
1:0 Валк (Диц, Старченко) – 11:22 (5x4)   1:1 Макнелли (Мильоранци, Пьетрониро) – 14:57 (5x4)   2:1 Орехов (Михайлис, Рахманов) – 15:59 (5x5)   3:1 Асетов (Петухов, Блэкер) – 24:29 (5x5)   3:2 Костнер (Ди Перна, Ханнун) – 25:26 (5x5)   4:2 Старченко (Диц, Блэкер) – 43:29 (5x4)   5:2 Михайлис (Орехов, Акользин) – 46:02 (5x5)

США — Чехия — 0:1

Чехи одержали минимальную победу над американцами, обеспечив себе выход в плей-офф.

ЧМ-2022. Группа B
23 мая 2022, понедельник. 16:20 МСК
США
Окончен
0 : 1
Чехия
0:1 Блюмель (Зогорна) – 07:53 (5x5)

Канада — Дания — 2:3

Сборная Дании сенсационно обыграла канадцев, одержав первую победу над Канадой в истории чемпионатов мира. Подопечные Клода Жюльена потерпели второе поражение подряд.

ЧМ-2022. Группа A
23 мая 2022, понедельник. 20:20 МСК
Канада
Окончен
2 : 3
Дания
0:1 Лауридсен (Асперуп, Поульсен) – 09:11 (5x5)   0:2 Регин (Сторм) – 14:54 (4x5)   1:2 Комтуа (Лаури) – 22:33 (5x5)   1:3 Бау (Элерс, Сторм) – 52:11 (5x4)   2:3 Грейвз (Сиверсон, Дюбуа) – 56:09 (5x5)

Австрия — Великобритания — 5:3

Сборная Австрии сохранила место в элитном дивизионе, одержав волевую победу над Великобританией.

ЧМ-2022. Группа B
23 мая 2022, понедельник. 20:20 МСК
Австрия
Окончен
5 : 3
Великобритания
0:1 Майерс (Перлини, Нилсон) – 19:00 (5x4)   0:2 Дауд (Нилсон) – 21:57 (5x5)   1:2 Вуковиц (Шнайдер, Раффль) – 44:51 (5x4)   1:3 Нилсон – 46:19 (5x5)   2:3 Хайнрих (Хаудум, Каспер) – 47:28 (5x5)   3:3 Нисснер (Раффль) – 51:26 (5x5)   4:3 Раффль (Шнайдер) – 58:54 (5x5)   5:3 Шнайдер (Хайнрих, Нисснер) – 59:16 (en)

Турнирная таблица чемпионата мира 2022 года

Турнирная таблица ЧМ-2022

Календарь чемпионата мира 2022 года

Календарь ЧМ-2022
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