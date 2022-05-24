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Игроки «Флориды» выражают восхищение Василевским на рукопожатии. Видео

Игроки «Флориды» выражают восхищение Василевским на рукопожатии. Видео
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В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» состоялся четвёртый матч полуфинальной серии плей-офф Восточной конференции НХЛ, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Флориду Пантерз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:0, благодаря чему им удалось выиграть серию – 4-0.

Игроки «Флориды» выразили восхищение российским голкипером соперников Андреем Василевским на рукопожатии.

Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно на YouTube-канале компании Sportsnet.

Одним из главных героев этой встречи стал российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский, отразивший все 49 бросков. Победа в этом матче стала для Василевского 12-й при девяти поражениях в решающих играх серии плей-офф НХЛ. По данному показателю российский вратарь уступает только вратарю «Миннесоты Уайлд» 37-летнему Марку-Андре Флёри, у которого 16 побед и 29 поражений в таких матчах.

Напомним, по итогу игры «Тампа» — «Флориды» Андрей Василевский был признан первой звездой матча.

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