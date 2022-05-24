Подвергшийся угрозам и оскорблениям Кадри оформил хет-трик в ворота «Сент-Луиса»

Завершился четвёртый матч 1/2 финала Западной конференции Национальной хоккейной лиги, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Колорадо Эвеланш». Встреча прошла в Сент-Луисе (США) на стадионе «Энтерпрайз-центр» и закончилась победой гостей со счётом 5:3.

В составе победителей хет-триком отметился канадский нападающий Назем Кадри, который подвергся угрозам и оскорблениям после окончания предыдущего матча между командами.

Напомним, Назем Кадри столкнулся с голкипером «Сент-Луис Блюз» Джорданом Биннингтоном на седьмой минуте прошлой встречи. Сразу после столкновения голкипер «Блюз» был заменён, когда его команда вела в счёте 1:0.

После этого инцидента Кадри подвергся большому количеству расистских нападений и угроз.