Расписание матчей 12-го игрового дня чемпионата мира по хоккею 2022 года

Сегодня, 24 мая, состоится 12-й игровой день чемпионата мира по хоккею, который проходит в двух городах — Хельсинки и Тампере (Финляндия). Он станет заключительным в рамках группового этапа.
В этот день пройдут шесть встреч: по три в рамках групп А и В.
Расписание матчей:
Группа А
12:20 мск, Германия — Швейцария;
16:20 мск, Словакия — Дания;
20:20 мск, Канада — Франция.
Группа В
12:20 мск, Швеция — Латвия;
16:20 мск, США — Норвегия;
20:20 мск, Финляндия — Чехия.
Напомним, решением Международной федерации хоккея (ИИХФ) сборные России и Беларуси не были допущены до участия в чемпионате мира. На турнире их заменили команды Франции и Австрии.
Групповой этап завершится сегодня, 24 мая. 26 мая состоятся четвертьфинальные встречи, 28 мая сыграют полуфиналы, а 29 мая состоятся матч за третье место и финал турнира.
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