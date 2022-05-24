Расписание матчей 12-го игрового дня чемпионата мира по хоккею 2022 года

Сегодня, 24 мая, состоится 12-й игровой день чемпионата мира по хоккею, который проходит в двух городах — Хельсинки и Тампере (Финляндия). Он станет заключительным в рамках группового этапа.



В этот день пройдут шесть встреч: по три в рамках групп А и В.



Расписание матчей:



Группа А



12:20 мск, Германия — Швейцария;

16:20 мск, Словакия — Дания;

20:20 мск, Канада — Франция.



Группа В



12:20 мск, Швеция — Латвия;

16:20 мск, США — Норвегия;

20:20 мск, Финляндия — Чехия.



Напомним, решением Международной федерации хоккея (ИИХФ) сборные России и Беларуси не были допущены до участия в чемпионате мира. На турнире их заменили команды Франции и Австрии.



Групповой этап завершится сегодня, 24 мая. 26 мая состоятся четвертьфинальные встречи, 28 мая сыграют полуфиналы, а 29 мая состоятся матч за третье место и финал турнира.