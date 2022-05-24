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Киллорн — о Василевском: круто играть с вратарём, являющимся одним из лучших в истории

Киллорн — о Василевском: круто играть с вратарём, являющимся одним из лучших в истории
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Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Алекс Киллорн прокомментировал выступление российского голкипера клуба Андрея Василевского в четвёртом матче серии плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Флоридой Пантерз» (2:0, 4-0).

«Когда мы станем старше и оглянемся назад, это будет то, что останется с нами на долгое время. Довольно круто играть с хоккеистом, который, как я думаю, является одним из лучших вратарей, когда-либо игравших в хоккей», — приводит слова Киллорна журналист Гэбби Ширли.

Напомним, по итогу игры 27-летний россиянин был признан первой звездой матча. «Тампа» стала первым финалистом Восточной конференции. Во второй паре победителя определяют между собой «Каролина Харрикейнз» и «Нью-Йорк Рейнджерс» (2-1).

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