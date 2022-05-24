Защитник «Колорадо»: мы гордимся Кадри. Он принял на себя роль злодея
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Защитник «Колорадо Эвеланш» Эрик Джонсон поддержал партнёра по команде — Назема Кадри, который стал автором хет-трика и отдал одну голевую передачу в четвёртом матче серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Сент-Луис Блюз» (6:3, 3-1).
«Просто хочу сказать, что мы гордимся Назом. Он принял на себя роль злодея. Грубость в его сторону? Ни один человек не должен подвергаться такому обращению», — приводит слова Джонсона журналист Петер Бауг.
Напомним, в третьем матче серии Кадри столкнулся с голкипером «Сент-Луис Блюз» Джорданом Биннингтоном на седьмой минуте встречи, после инцидента голкипер «Блюз» был заменён. Позже хоккеист «Колорадо» подвергся угрозам и расистским оскорблениям со стороны фанатов.
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