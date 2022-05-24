«Локомотив» подписал контракт с капитаном ЦСКА Сергеем Андроновым

ХК «Локомотив» подписал контракт с нападающим Сергеем Андроновым, сообщается в телеграм-канале ярославцев.

Отмечается, что соглашение будет действовать до окончания сезона-2023/2024.

Минувший сезон Андронов провёл в ЦСКА. В регулярном чемпионате нападающий принял участие в 46 встречах, в которых забросил шесть шайб и отдал две результативные передачи при показателе полезности «+1». В победном плей-офф форвард сыграл 12 матчей и набрал 1 (1+0) очко.

Андронов выступал за ЦСКА с 2014 года, 32-летний нападающий был капитаном команды. Нападающий — двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе ЦСКА (2019, 2022), победитель Олимпийских игр (2018). В КХЛ Андронов ранее выступал за две команды — тольяттинскую «Ладу» и московский ЦСКА.