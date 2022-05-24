«Локомотив» подписал контракт с капитаном ЦСКА Сергеем Андроновым
Поделиться
ХК «Локомотив» подписал контракт с нападающим Сергеем Андроновым, сообщается в телеграм-канале ярославцев.
Отмечается, что соглашение будет действовать до окончания сезона-2023/2024.
Минувший сезон Андронов провёл в ЦСКА. В регулярном чемпионате нападающий принял участие в 46 встречах, в которых забросил шесть шайб и отдал две результативные передачи при показателе полезности «+1». В победном плей-офф форвард сыграл 12 матчей и набрал 1 (1+0) очко.
Андронов выступал за ЦСКА с 2014 года, 32-летний нападающий был капитаном команды. Нападающий — двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе ЦСКА (2019, 2022), победитель Олимпийских игр (2018). В КХЛ Андронов ранее выступал за две команды — тольяттинскую «Ладу» и московский ЦСКА.
Комментарии
- 24 мая 2022
-
17:05
-
16:55
-
16:35
-
16:24
-
15:48
-
15:45
-
15:34
-
15:10
-
15:06
-
15:01
-
14:45
-
14:37
-
14:32
-
14:16
-
13:55
-
13:51
-
13:37
-
13:24
-
12:50
-
12:26
-
12:00
-
11:51
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:39
-
10:25
-
10:15
-
10:00
-
09:57
-
09:40
-
09:35
-
09:30
-
09:19
-
09:04
Партнерский контент