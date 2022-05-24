Экс-форвард «Авангарда» Петер Цегларик подписал контракт со швейцарским «Цугом»

Бывший нападающий омского «Авангарда» Петер Цегларик подписал контракт с «Цугом», сообщает официальный сайт швейцарского клуба.



Отмечается, что 26-летний словак заключил двухлетнее соглашение.



В прошедшем сезоне форвард выступал в Континентальной хоккейной лиге за «Авангард». На его счету 39 матчей в регулярном чемпионате, он набрал 25 (14+11) очков при показателе полезности «+6». В плей-офф Кубка Гагарина – 2022 Цегларик провёл 13 встреч, отдав 12 голевых передач при общей полезности «+6».



Также нападающий участвовал в Олимпийских играх — 2022 в составе сборной Словакии, проведя семь матчей и набрав 4 (2+2) очка, тем самым он помог команде завоевать бронзовые медали.



«Цуг» стал победителем прошедшего сезона Национальной лиги Швейцарии, в финальной серии обыграв «Цюрих Лайонс» (4-3).