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Финляндия обыграла Чехию, экс-вратарь «Магнитки» Олкинуора оформил 4-й шат-аут на ЧМ-2022

Финляндия обыграла Чехию, экс-вратарь «Магнитки» Олкинуора оформил 4-й шат-аут на ЧМ-2022
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В Хельсинки (Финляндия) на стадионе «Ледовый дворец» завершился матч очередного дня чемпионата мира по хоккею 2022 года, в котором сыграли сборные Финляндии и Чехии. Встреча закончилась победой финской команды со счётом 3:0 (2:0, 1:0, 0:0).

ЧМ-2022. Группа B
24 мая 2022, вторник. 20:20 МСК
Финляндия
Окончен
3 : 0
Чехия
1:0 Армиа (Песонен) – 09:31 (5x5)   2:0 Маннинен (Саллинен, Гранлунд) – 16:17 (5x4)   3:0 Раяла (Сеппяля, Хейсканен) – 35:34 (5x5)

На десятой минуте матча Йоэль Армиа с передачи Харри Песонена вывел хозяев турнира вперёд. На 17-й минуте Сакари Маннинен, реализовав численное большинство, удвоил преимущество сборной Финляндии. На 36-й минуте Тони Раяла в третий раз поразил ворота Марека Лангхамера.

Бывший вратарь магнитогорского «Металлурга» Юхо Олкинуора оформил четвёртый шат-аут на турнире.

Отметим, что и сборная Финляндии, и команда Чехии до этого матча обеспечили себе участие в плей-офф.

Напомним, чемпионат мира стартовал 13 мая в Хельсинки и Тампере. Он продлится до 29 мая 2022 года. Все четвертьфинальные матчи состоятся 26 мая.

Турнирная таблица ЧМ-2022
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