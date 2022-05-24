Финляндия обыграла Чехию, экс-вратарь «Магнитки» Олкинуора оформил 4-й шат-аут на ЧМ-2022

В Хельсинки (Финляндия) на стадионе «Ледовый дворец» завершился матч очередного дня чемпионата мира по хоккею 2022 года, в котором сыграли сборные Финляндии и Чехии. Встреча закончилась победой финской команды со счётом 3:0 (2:0, 1:0, 0:0).
На десятой минуте матча Йоэль Армиа с передачи Харри Песонена вывел хозяев турнира вперёд. На 17-й минуте Сакари Маннинен, реализовав численное большинство, удвоил преимущество сборной Финляндии. На 36-й минуте Тони Раяла в третий раз поразил ворота Марека Лангхамера.
Бывший вратарь магнитогорского «Металлурга» Юхо Олкинуора оформил четвёртый шат-аут на турнире.
Отметим, что и сборная Финляндии, и команда Чехии до этого матча обеспечили себе участие в плей-офф.
Напомним, чемпионат мира стартовал 13 мая в Хельсинки и Тампере. Он продлится до 29 мая 2022 года. Все четвертьфинальные матчи состоятся 26 мая.
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