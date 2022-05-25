Тренер «Флориды» ответил на слухи о посещении игроками стрип-клуба после матча с «Тампой»

Исполняющий обязанности главного тренера «Флориды Пантерз» Эндрю Брюнетт отреагировал на слухи о том, что игроки команды посещали стриптиз-клуб во время серии с «Тампа-Бэй Лайтнинг».

«Такие вещи, я думаю, случаются в нашей вселенной. Однако, Проверьте свои источники. Этого не было той ночью», — приводит слова Брюнетта Yahoo Sports.

Напомним, ранее сообщалось, что игроки «Флориды» были замечены на вечеринке в стриптиз-клубе в 3 часа ночи в понедельник после поражения в третьей игре второго раунда плей-офф НХЛ со счётом 1:5. На тот момент счёт в серии был 3-0 в пользу «Тампы».

В итоге, «Тампа» одержала победу в серии со счётом 4-0 и вышла в следующий раунд турнира, где сыграет с победителем пары «Каролина Харрикейнз» — «Нью-Йорк Рейнджерс».