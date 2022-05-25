Труба применил мощный силовой приём против Доми, в прошлом матче спровоцировавшего драку

В эти минуты в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» проходит четвёртый матч второго раунда серии плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Каролину Харрикейнз».
На момент написания новости завершился первый период. Счёт в матче 2:0 в пользу хозяев. В одном из эпизодов защитник «Рейнджерс» Джейкоб Труба применил мощнейший силовой приём против форварда «Каролины» Макса Доми. После этого нападающий «Каролины» Стивен Лоренц хотел отомстить за своего партнёра и помимо пятиминутного штрафа за драку, получил ещё и малый штраф как зачинщик инцидента, во время которого «Рейнджерс» удалось открыть счёт в матче. Также Стивен был наказан дисциплинарным 10-минутным штрафом, тогда как Труба получил только 5 минут штрафа за драку.
Посмотреть видео силового приёма можно в телеграмм-канале «Хоккей без зрителей».
Напомним, после сирены в третьем матче Доми ударил в спину Райана Линдгрена, тем самым начав массовую драку между игроками обеих команд.
На данный момент счёт в серии 2-1 в пользу «Каролины».
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