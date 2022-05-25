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Панарин не смог реализовать выход один на один с голкипером «Каролины». Видео

Панарин не смог реализовать выход один на один с голкипером «Каролины». Видео
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В эти минуты в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» проходит четвёртый матч второго раунда серии плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Каролину Харрикейнз».

На момент написания новости проходит третий период. Счёт в матче 4:1 в пользу хозяев. В середине третьего периода российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин не смог реализовать выход один на один с голкипером «Каролины» Антти Раантом.

Посмотреть видео с моментом Панарина можно в телеграмм-канале «Хоккей без зрителей»

На данный момент счёт в серии 2-1 в пользу «Каролины».

Напомним, в первом раунде «Каролина» обыграла «Бостон Брюинз», а «Рейнджерс» одержал победу в противостоянии с «Питтсбург Пингвинз».

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