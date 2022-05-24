«Рейнджерс» — «Каролина», 4-й матч. Игорь Шестёркин обойдётся без грубых слов

Россиянин признался, что в прошлой игре корил себя за пропущенную шайбу. Но поводов немного.

25 мая состоится четвёртый матч 1/4 финала плей-офф НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Каролина Харрикейнз». Начало встречи — в 2:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они не могут выделить фаворита. Поставить на победу «Рейнджерс» в основное время можно с коэффициентом 2.52, успех «Харрикейнз» доступен в букмекерских конторах за 2.41.

Коэффициенты букмекеров на 4-й матч плей-офф НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Каролина Харрикейнз» 25 мая 2022 года

Букмекеры не уверены, что четвёртый матч плей-офф НХЛ «Рейнджерс» — «Каролина» 25 мая будет результативным: тотал больше 5.5 гола идёт за 2.13, тотал меньше 5.5 гола — за 1.75. Заключить пари на гол в первые 10 минут можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.78. На ничью в основное время предлагают поставить за 4.25.

«Рейнджерс» — «Каролина»: анализ и прогноз на 4-й матч 1/4 финала Кубка Стэнли (25.05.2022)

Второй раунд плей-офф НХЛ радует вовсю. На 25 мая запланированы две встречи. Мы бы уделили внимание четвёртому матчу серии между «Рейнджерс» и «Каролиной», который пройдёт на льду «Мэдисон Сквер Гарден». Первое вбрасывание состоится в 2:00 мск. Счёт после трёх игр — 2-1 в пользу «Харрикейнз».

После переезда в Нью-Йорк команда Жерара Галлана сумела вернуться в серию, выиграв в третьем матче 3:1. Сумела отгрузить за первые 25 минут встречи две шайбы. Мика Зибанеджад отметился голом и передачей, Артемий Панарин — передачей, а Крис Крайдер забросил шестую шайбу в плей-офф и 58-ю в сезоне. Весьма неплохо.

Гости во втором периоде сократили отставание, но в конце встречи Тайлер Мотт поставил точку. Забросил в пустые ворота. У «Каролины» голом отметился лишь Нино Нидеррайтер. Такой исход встречи случился также благодаря спасениям Игоря Шестёркина, у него 43 отражённых броска из 44. И это отлично на фоне двух неудач до этого.

Хотя в обоих случаях винить голкипера не было смысла, больше вопросов возникло к нападению «Рейнджерс». И хорошо, что дома оно смогло себя проявить. Ведь до этого забросило лишь одну шайбу в двух матчах. Любопытно, что у «Каролины» в этом плей-офф странная закономерность игр дома и на выезде.

На своём льду она ещё ни разу не проиграла, а на выезде, наоборот, все четыре встречи — поражения. Подопечным Жерара Галлана это только на руку, ведь сравнять счёт в серии перед поездкой в Роли очень важно. Статистика очных встреч в Нью-Йорке до третьего матча была немного на стороне гостей: три победы в пяти случаях. Но теперь поровну.

Даже букмекеры не могут выделить фаворита в четвёртом матче, зато видна закономерность. В этой паре на много голов рассчитывать не приходится. Победы достаются командам с трудом, в основном с разницей в две шайбы из-за замены вратаря на шестого полевого. В равных же составах в защите играют здорово. А вот с атакой всё не так, как хотелось бы.

Первые серии прошли более плодотворно с точки зрения заброшенных шайб. Конечно, в четвёртой игре вряд ли мы увидим больше шести шайб. Хотя нападение «Рейнджерс» всеми силами постарается сравнять счёт. На наш взгляд, можно поразмыслить над ИТБ1 2.5 шайбы за 1.89. Коэффициент интересный.

Дело в том, что дома в Нью-Йорке хозяева особо не скупились до этого на голы. Сейчас им деваться тоже некуда, нужно идти вперёд. В серии с «Питтсбургом» они смогли перевернуть игру. Думается, и здесь шансы есть. Поддержка трибун обеспечена, да и надёжная игра Шестёркина наверняка придаст уверенности. Альтернатива — итоговая победа хозяев за 1.93.

«Рейнджерс» — «Каролина»: прогноз и ставка на 4-й матч плей-офф НХЛ 25 мая 2022 года

«Рейнджерс» сократили отставание в серии, а «Каролину» преследуют неудачи на выезде. Жерару Галлану это только на руку. Думается, в четвёртой игре хозяева усилят натиск, деваться некуда. А надёжная игра защиты и Игоря Шестёркина должна придать уверенности. Настрой у «Рейнджерс» сейчас куда лучше после победы дома.

Ставка 1: итоговая победа «Рейнджерс» за 1.93.

Ставка 2: индивидуальный тотал «Рейнджерс» больше 2.5 шайбы за 1.89.