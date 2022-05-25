Первый гол «Эдмонтона» в матче с «Калгари» после кошмарной ошибки Маркстрёма. Видео

В эти минуты в Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» проходит четвёртый матч серии 1/2 плей-офф Западной конференции НХЛ, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимает «Калгари Флэймз».



На момент написания новости проходит первый период. Счёт в матче в пользу хозяев – 2:0.



Уже на 21-й секунде матча хозяева открыли счёт. Шведский голкипер гостей Якоб Марксрём допустил кошмарную ошибку, которой успешно воспользовался канадский нападающий Райан Ньюджент-Хопкинс.



ВИДЕО гола можно посмотреть в телеграм-канале «Хоккей без зрителей».



Второй гол пришёлся на 10-ю минуту встречи. Отличился на этот раз другой канадский форвард – Зак Хайман. С пасами ему помогли Леон Драйзайтль и Коннор Макдэвид.

На данный момент «Эдмонтон» ведёт в серии — 2-1.