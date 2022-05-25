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Шестёркин – пятый вратарь «Рейнджерс» с серией из 5 домашних побед в одном плей-офф

Шестёркин – пятый вратарь «Рейнджерс» с серией из 5 домашних побед в одном плей-офф
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Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин стал пятым вратарём в истории клуба с серией из пяти домашних побед в одном розыгрыше плей-офф Национальной хоккейной лиги.

Ранее таких же серий удалось достигнуть Майку Рихтеру (в 1994 году), Стиву Бейкеру (1981), Эду Джакомину (1974) и Дэйву Керру (1940).

Сегодня, 25 мая, завершился четвёртый матч второго раунда серии плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Каролину Харрикейнз». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 4:1. Шестёркин сыграл весь матч и отразил 30 бросков. Этот матч помог Шестёркину достичь серии из пяти домашних побед в одном розыгрыше плей-офф НХЛ.

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