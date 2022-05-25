Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Вратарь «Эдмонтона» прокомментировал пропущенную шайбу броском из чужой зоны

Вратарь «Эдмонтона» прокомментировал пропущенную шайбу броском из чужой зоны
Комментарии

Голкипер «Эдмонтон Ойлерз» Майк Смитт прокомментировал пропущенный гол броском из чужой зоны в игре с «Калгари Флэймз».

«Теперь я могу смеяться, верно? Я никогда полностью не терял из виду такую шайбу. Несколько других парней сказали, что они тоже, так что я почувствовал себя немного лучше.

Очевидно, не все хотят, чтобы это произошло, но Ньюджент-Хопкинс забил отличный гол, и мы одержали победу», – цитирует Смитта журналист Джейсон Грегор в «Твиттере».

На 51-й минуте матча шведский защитник гостей Расмус Андерссон сравнял счёт в матче броском из своей зоны.

По ходу матча «Эдмонтон» вёл в счёте 3:0, затем «Калгари» сравнял счёт, но в конце просил ещё дважды. 5:2, «Эдмонтон» ведёт в серии со счётом 3-1.

Новость по теме
Защитник «Калгари» сравнял счёт в матче с «Эдмонтоном» броском из своей зоны. Видео
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022