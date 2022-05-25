Вратарь «Эдмонтона» прокомментировал пропущенную шайбу броском из чужой зоны

Голкипер «Эдмонтон Ойлерз» Майк Смитт прокомментировал пропущенный гол броском из чужой зоны в игре с «Калгари Флэймз».



«Теперь я могу смеяться, верно? Я никогда полностью не терял из виду такую шайбу. Несколько других парней сказали, что они тоже, так что я почувствовал себя немного лучше.



Очевидно, не все хотят, чтобы это произошло, но Ньюджент-Хопкинс забил отличный гол, и мы одержали победу», – цитирует Смитта журналист Джейсон Грегор в «Твиттере».



На 51-й минуте матча шведский защитник гостей Расмус Андерссон сравнял счёт в матче броском из своей зоны.



По ходу матча «Эдмонтон» вёл в счёте 3:0, затем «Калгари» сравнял счёт, но в конце просил ещё дважды. 5:2, «Эдмонтон» ведёт в серии со счётом 3-1.