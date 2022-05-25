«Металлург» подписал пробный контракт с голкипером Андреем Филоненко

Магнитогорский «Металлург» подписал контракт с голкипером Андреем Филоненко. Соглашение с 27-летним голкипером носит просмотровый характер, сообщает официальная группа клуба во «Вконтакте».
Андрей Филоненко – уроженец Москвы и воспитанник школы ЦСКА. Прошлый сезон провёл в польском «Заглебие».
В 17 играх регулярного чемпионата Филоненко отразил 90.4% бросков при коэффициенте надёжности 3.26. Также на его счету два шат-аута.
В плей-офф голкипер сыграл в четырёх встречах, его процент отражённых бросков 89.9% и коэффициент надёжности 3.91.
По итогам прошлого сезона «Магнитка» заняла первое место в таблице Восточной конференции и вышла в плей-офф, где дошла до финала, но уступила московскому ЦСКА в семи матчах. Отметим, по ходу серии «Металлург» вёл 3-1, но проиграл три матча подряд, два из которых на домашней арене.
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