Защитник «Рейнджерс» — о Шестёркине: Игорь постоянно делает эти потрясающие сейвы

Защитник «Нью-Йорк Рейнджерс» Райан Линдгрен прокомментировал выступление российского вратаря команды Игоря Шестёркина в четвёртом матче серии второго раунда плей-офф с «Каролиной Харрикейнз».

«Такое впечатление, что это происходит в каждом матче. Игорь постоянно делает эти потрясающие сейвы. Он всегда стабильно играет. Мы, защитники, в особенности часто подмечаем то, как он работает с клюшкой, как взаимодействует с нами на площадке. Игорь проводит классный сезон», — сказал Линдгрен.

Сегодня, 25 мая, завершился четвёртый матч второго раунда серии плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Каролину Харрикейнз». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 4:1. Шестёркин отыграл весь матч и отразил 30 бросков. Эта победа стала для Шестёркина пятой домашней подряд в одном розыгрыше плей-офф НХЛ.