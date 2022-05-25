Задоров увернулся от двух хитов, из-за чего хоккеисты «Эдмонтона» эффектно столкнулись

В четвёртом матче четвертьфинальной серии плей-офф НХЛ между «Эдмонтон Ойлерз» и «Калгари Флэймз» произошёл примечательный момент.

В одном из эпизодов встречи шайба пришла к российскому защитнику «огоньков» Никите Задорову за своими воротами. Форвард «нефтяников» Джош Арчибальд попытался применить силовой приём против россиянина. В то же время с другой стороны Зак Кассиан пошёл на то же действие. В итоге Задоров вовремя отъехал, и игроки «Эдмонтона» мощно столкнулись друг с другом.

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В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» завершился четвёртый матч серии 1/2 плей-офф Западной конференции НХЛ, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Калгари Флэймз». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 5:3. Таким образом, «Эдмонтон» ведёт в серии — 3-1. Следующий матч между командами состоится 27 мая и начнётся в 4:30 мск.