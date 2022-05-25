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Журналист The Athletic назвал Шестёркина лучшим игроком серии «Рейнджерс» — «Каролина»

Журналист The Athletic назвал Шестёркина лучшим игроком серии «Рейнджерс» — «Каролина»
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Журналист авторитетного издания The Athletic Марк Лазерус высказался об игре российского голкипера «Нью-Йорк Рейнджерс» Игоря Шестёркина в четвертьфинальной серии плей-офф НХЛ с «Каролиной Харрикейнз».

«Харрикейнз» — более сильная команда в сравнении с «Рейнджерс», с чем стоит согласиться любому, кто смотрел первые три встречи. Тем не менее именно за «синерубашечников» играет лучший хоккеист в этой серии, зовут которого Игорь Шестёркин. Его присутствие придаёт этой молодой и неопытной команде довольно важный вид. Когда счёт стал 2:0, встреча была закончена, ведь невозможно забросить Шестёркину три шайбы после того, как в первых трёх матчах вы пробили его лишь четырежды», — приводит слова Лазеруса The Athletic.

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