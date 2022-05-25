В «Металлурге» прокомментировали ситуацию с продлением контракта 39-летнего Кошечкина

Голкипер магнитогорского хоккейного клуба «Металлург» Василий Кошечкин ещё не принял решения о продлении контракта.

«Кто входит в нашу сферу интересов, я стараюсь не распространяться, потому что у некоторых клубов сразу возникает тоже интерес. Продление контракта с Кошечкиным? У нас много что пишут. Вася, насколько я понял, ещё не решал. Первое объявление о продлении контракта с Василием появится на сайте нашего клуба», — приводит слова вице-президента магнитогорского клуба Сергея Ласькова ТАСС.

Напомним, 39-летний Кошечкин вошёл в тройку претендентов на приз лучшему вратарю прошедшего сезона Континентальной хоккейной лиги. Российский голкипер стал первым вратарём в истории отечественных чемпионатов, проведшим 100 матчей «на ноль». В серии с московским ЦСКА Кошечкин установил рекорд продолжительности сухой серии для финала – 156.34.



Кошечкин стал лучшим вратарём в пятый раз по итогам раунда плей-офф, он одержал три победы в семи матчах. По его воротам было нанесено 212 бросков, из которых он отразил 93,4%. Коэффициент надёжности составил 1,98. Кошечкин сыграл два матча «на ноль». Он стал первым вратарём, пять раз признававшимся лучшим по итогам раунда плей-офф.