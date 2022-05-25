Сможет ли «Сент-Луис» спастись в серии с «Колорадо» в плей-офф НХЛ?

В ночь с 25 на 26 мая состоится пятый матч четвертьфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги между «Сент-Луис Блюз» и «Колорадо Эвеланш». Он стартует в 3:00 мск. Счёт в серии — 3-1 в пользу «лавин».

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Ранее завершился четвёртый матч 1/2 финала Западной конференции Национальной хоккейной лиги, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Колорадо Эвеланш». Встреча прошла в Сент-Луисе (США) на стадионе «Энтерпрайз-центр» и закончилась победой гостей со счётом 5:3.

Первая встреча между командами завершилась победой «Колорадо» в овертайме со счётом 3:2. Во втором матче сильнее оказался «Сент-Луис», счёт — 4:1. Третий матч выиграл «Колорадо», счёт — 5:2.