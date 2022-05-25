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Форвард ЦСКА Сергей Плотников приготовил окрошку в Кубке Гагарина

Форвард ЦСКА Сергей Плотников приготовил окрошку в Кубке Гагарина
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Нападающий московского ЦСКА Сергей Плотников приготовил окрошку в Кубке Гагарина, сообщается на официальной странице клуба в социальной сети «ВКонтанте». Он стал чемпионом в сезоне-2021/2022.

«Как раз не было большой кастрюли дома», — говорится в сообщении.

Посмотреть видео можно на официальном странице ЦСКА во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат хоккейному клубу ЦСКА.

Напомним, 30 апреля в Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» завершился решающий седьмой матч финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги, в котором «Металлург» принимал ЦСКА. Встреча завершилась победой армейцев со счётом 4:1 (2:0, 1:1, 1:0). Таким образом, ЦСКА выиграл серию 4-3, уступая в ней 1-3, и стал обладателем Кубка Гагарина.

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