Форвард ЦСКА Сергей Плотников приготовил окрошку в Кубке Гагарина

Нападающий московского ЦСКА Сергей Плотников приготовил окрошку в Кубке Гагарина, сообщается на официальной странице клуба в социальной сети «ВКонтанте». Он стал чемпионом в сезоне-2021/2022.



«Как раз не было большой кастрюли дома», — говорится в сообщении.

Посмотреть видео можно на официальном странице ЦСКА во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат хоккейному клубу ЦСКА.

Напомним, 30 апреля в Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» завершился решающий седьмой матч финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги, в котором «Металлург» принимал ЦСКА. Встреча завершилась победой армейцев со счётом 4:1 (2:0, 1:1, 1:0). Таким образом, ЦСКА выиграл серию 4-3, уступая в ней 1-3, и стал обладателем Кубка Гагарина.