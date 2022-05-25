Тренер «Сент-Луиса» высказался об угрозах и расизме в адрес Кадри за травму вратаря «Блюз»

Главный тренер «Сент-Луис Блюз» Крэйг Берюбе прокомментировал угрозы в адрес нападающего «Колорадо Эвеланш» Назема Кадри.

«Меня нет в социальных сетях. Я знал об угрозах Назему, но не о расизме. Ни «Сент-Луис», ни кто-либо другой ни в коем случае не считает приемлемым то, через что ему пришлось пройти. Я сам коренной американец и всё это слышал. Это нехорошо. Так что я просто хотел сказать, что для этого нигде нет места», — приводит слова наставника «блюзменов» журналист Лу Корак в «Твиттере».

Напомним, Назем Кадри столкнулся с голкипером «Сент-Луис Блюз» Джорданом Биннингтоном на седьмой минуте встречи. После инцидента голкипер «Блюз» был заменён, когда его команда вела в счёте 1:0. После этого Кадри подвергся угрозам.