Тренер «Сент-Луиса» высказался об угрозах и расизме в адрес Кадри за травму вратаря «Блюз»
Поделиться
Главный тренер «Сент-Луис Блюз» Крэйг Берюбе прокомментировал угрозы в адрес нападающего «Колорадо Эвеланш» Назема Кадри.
«Меня нет в социальных сетях. Я знал об угрозах Назему, но не о расизме. Ни «Сент-Луис», ни кто-либо другой ни в коем случае не считает приемлемым то, через что ему пришлось пройти. Я сам коренной американец и всё это слышал. Это нехорошо. Так что я просто хотел сказать, что для этого нигде нет места», — приводит слова наставника «блюзменов» журналист Лу Корак в «Твиттере».
Напомним, Назем Кадри столкнулся с голкипером «Сент-Луис Блюз» Джорданом Биннингтоном на седьмой минуте встречи. После инцидента голкипер «Блюз» был заменён, когда его команда вела в счёте 1:0. После этого Кадри подвергся угрозам.
Комментарии
- 25 мая 2022
-
23:58
-
23:41
-
23:28
-
23:20
-
22:57
-
22:35
-
22:15
-
21:55
-
21:25
-
20:56
-
20:28
-
19:57
-
19:33
-
18:50
-
18:31
-
18:00
-
17:50
-
17:25
-
17:19
-
16:58
-
16:31
-
15:57
-
15:55
-
15:15
-
15:00
-
14:46
-
14:28
-
14:21
-
14:11
-
13:32
-
13:20
-
13:16
-
12:13
-
11:06
-
10:42
Партнерский контент