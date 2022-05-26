Sportsnet включил Малкина в рейтинг игроков, которые могут стать свободными агентами

Издание Sportsnet опубликовало рейтинг игроков, которые могут стать неограниченно свободными агентами. Российский нападающий «Питтсбург Пингвиз» Евгений Малкин занял 10-е место из 12.

1. Джонни Годро («Калгари Флэймз»),

2. Крис Летанг («Питтсбург Пингвинз»),

3. Филип Форсберг («Нэшвилл Предаторз»),

4. Назем Кадри («Колорадо Эвеланш»),

5. Джон Клингберг («Даллас Старз»),

6. Патрис Бержерон («Бостон Брюинз»),

7. Эвандер Кэйн («Эдмонтон Ойлерз»),

8. Эндрю Копп («Нью-Йорк Рейнджерс»),

9. Дарси Кюмпер («Колорадо Эвеланш»),

10. Евгений Малкин («Питтсбург Пингвинз»),

11. Джек Кэмпбелл («Торонто Мэйпл Лифс»),

12. Клод Жиру («Флорида Пантерз»).

Напомним, «Питтсбург» предлагал российскому форварду Евгению Малкину, а также защитнику Крису Летангу новые контракты, переговоры по которым зашли в тупик. Хоккеисты посчитали условия недостаточно хорошими.