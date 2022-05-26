Маккиннон повторил достижение Каменского в плей-офф НХЛ 25-летней давности

В эти минуты в Денвере на стадионе «Болл-Арена» проходит пятый матч второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимает «Сент-Луис Блюз».

На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 3:1 в пользу хозяев. В этом матче дубль оформил Натан Маккиннон. Таким образом, ему удалось во второй раз в карьере забить несколько голов в потенциально решающем матче плей-офф НХЛ. По этому показателю он сравнялся с россиянином Валерием Каменским (1996 и 1997 год) и Джо Сакиком (1996 и 1997 год).

На данный момент счёт серии 3:1 в пользу «Колорадо».

Напомним, на предыдущей стадии турнира «Сент-Луис» одержал победу в противостоянии с «Миннесотой Уайлд». «Колорадо», в свою очередь победил в серии с «Нэшвилл Предаторз».