Тарасенко отметился 6-й заброшенной шайбой в текущем плей-офф, поразив ворота «Колорадо»

В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» в эти минуты проходит пятый матч серии плей-офф полуфинала Западной конференции НХЛ, в котором «Колорадо Эвеланш» принимает «Сент-Луис Блюз». Идёт 3-й период, хозяева ведут – 3-1, с аналогичным счётом они побеждают и в серии.
На 15-й минуте второй двадцатиминутки отличиться удалось 30-летнему российскому форварду «Блюз» Владимиру Тарасенко, благодаря чему хоккеисты «Сент-Луиса» сократили отставание в матче до двух шайб. Ему ассистировали Ник Ледди и Брэйден Шенн.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
Таким образом, на счету Тарасенко уже шесть заброшенных шайб и две результативные передачи в 11 встречах текущего розыгрыша Кубка Стэнли. Всего за карьеру в плей-офф НХЛ он совершил 59 (41+18) результативных действий и заработал коэффициент полезности «-27».
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