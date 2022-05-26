«Сент-Луис» отыгрался с 0:3 и перевёл встречу в овертайм, забросив за 56 секунд до конца

В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» в эти минуты проходит пятый матч серии плей-офф полуфинала Западной конференции НХЛ, в котором «Колорадо Эвеланш» принимает «Сент-Луис Блюз». Завершился 3-й период, счёт равный – 4:4, в серии ведут хозяева – 3-1.

К началу второго периода хоккеисты «Эвеланш» вели в матче со счётом 3:0 благодаря дублю Натана Маккиннона и голу Габриэля Ландескога, однако затем упустили своё преимущество во второй половине встречи – по шайбе в составе «Блюз» забросили Владимир Тарасенко, Роберт Томас и Джастин Фолк. При этом за три минуты до конца основного времени Маккиннон оформил хет-трик и вновь вывел хозяев вперёд, но за 56 секунд до финальной сирены «Сент-Луис» вновь сравнял счёт усилиями Томаса и перевёл игру в овертайм.