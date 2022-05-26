Ничушкин завершил встречу с «Сент-Луисом» в Кубке Стэнли с показателем полезности «-3»

27-летний российский форвард «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин стал одним из худших игроков по показателю полезности в пятом матче серии плей-офф полуфинала Западной конференции НХЛ с «Сент-Луис Блюз» (4:5 ОТ).

Валерий провёл на льду 18 минут и 10 секунд и не отметился результативными действиями, заработав коэффициент полезности «-3». Аналогичный показатель полезности лишь у ещё одного игрока «Эвеланш» — Назема Кадри.

Напомним, в прошлых двух встречах с «Сент-Луисом» Ничушкин не уходил со льда без результативных действий, совершив в этих играх три результативные передачи. Всего в текущем розыгрыше Кубка Стэнли он провёл свой девятый матч, на его счету три гола и четыре ассиста при коэффициенте полезности «+2».