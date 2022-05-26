Главный тренер «Сент-Луиса» высказался о камбэке с 0:3 в победной игре с «Колорадо»

56-летний канадский наставник «Сент-Луис Блюз» Крэйг Берюбе высказался о волевой победе своих подопечных в гостевом пятом матче полуфинальной серии плей-офф Западной конференции НХЛ с «Колорадо Эвеланш» (5:4 ОТ), в котором им удалось отыграться с 0:3.
«Это смелая победа. Ребята сражались и продолжали это делать до конца встречи. Вот к чему всё сводится в таких матчах», — приводит слова Берюбе пресс-служба «Блюз» в «Твиттере».
Напомним, у «Сент-Луиса» результативными действиями отметились все российские представители – у Павла Бучневича (0+2) ассистентский дубль, у Владимира Тарасенко (1+1) – гол и результативный пас, а у Алексея Торопченко и Ивана Барбашёва (0+1) – голевые передачи.
Следующая встреча серии пройдёт на домашней арене «Сент-Луиса» — «Энтерпрайз-центр» в ночь на субботу, 28 мая. Начало – 3:00 мск.
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