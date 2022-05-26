Ник Ледди, оформивший ассистентский покер с «Колорадо», повторил достижение 1987 года

31-летний американский защитник «Сент-Луис Блюз» Ник Ледди, оформивший ассистентский покер в пятой игре серии полуфинала плей-офф Западной конференции НХЛ с «Колорадо Эвеланш» (5:4 ОТ, 2-3 в серии), повторил достижение 1987 года.
Как отмечает пресс-служба НХЛ в «Твиттере», Ледди стал вторым защитником в истории «Сент-Луиса», оформившим ассистентский покер в матче плей-офф НХЛ. Первым и единственным, кому удавалось это сделать, был Брайан Беннинг, совершивший четыре результативных паса в матче Кубка Стэнли в матче 35-летней давности.
В нынешнем розыгрыше НХЛ Ледди принял участие в восьми матчах, в которых набрал шесть (1+5) очков и заработал коэффициент полезности «+5». Всего в 852 матчах за карьеру в НХЛ он совершил 364 (68+296) результативных действия.
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