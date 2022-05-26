С. Гареев – о Питерсе: не совсем понял, что это за тренер

Защитник «Автомобилиста» Станислав Гареев, который провёл часть прошедшего сезона в финском чемпионате, сравнил лигу с КХЛ, а также рассказал о работе с Биллом Питерсом.
«Наверное, у нас в КХЛ клубы-лидеры смотрятся помощнее, но в целом уровень чемпионата Финляндии как минимум не ниже, чем в КХЛ. И в Финляндии нет клубов, которые, как некоторые в КХЛ, играют в откат.
Удивили ли финские тренеры? Мне повезло, с «Юкуритом» работали Олли Йокинен и Сергей Кривокрасов. Йокинен проводил первый сезон как главный тренер, но сразу было видно, что это легенда НХЛ, который провёл там под полторы тысячи матчей. Мне очень понравилась система Йокинена и Кривокрасова.
Чем? Акцентом на атаку, большим внимание к деталям, тщательной видеоподготовкой. Знаю, что иногда хоккеисты устают час-полтора смотреть видео, но вся эта работа очень эффективна. Потом ты выходишь на лёд и реально знаешь, что в том или ином моменте сделает соперник.
Билл Питерс в «Автомобилисте» работал не так? Застал Питерса в Екатеринбурге на короткий срок, провёл под его руководством несколько матчей. Честно говоря, просто не совсем понял, что это за тренер.
Удивился ли, когда его уволили? Это не мой вопрос. Но я по уфимскому этапу карьеры хорошо знаю Николая Николавича Заварухина, с которым работали еще в ВХЛ в «Торосе» и который после Питерса возглавил «Автомобилист». Благодаря в том числе Заварухину удалось эффективно пройти по уфимской системе и закрепиться в главном клубе Башкирии – «Салавате Юлаеве», – цитирует Гареева Russia-Hockey.
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