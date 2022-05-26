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«Ак Барс» обменял Коваленко в «Торпедо» на денежную компенсацию

«Ак Барс» обменял Коваленко в «Торпедо» на денежную компенсацию
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Казанский «Ак Барс» обменял нападающего Николая Коваленко в нижегородское «Торпедо», сообщает официальный сайт нижегородского клуба. В обмен казанцы получили денежную компенсацию. Отмечается, что с Коваленко подписан двухлетний контракт.

В прошедшем сезоне Николай провёл 29 матчей в регулярном чемпионате и набрал 14 очков: забросил шесть шайб и отдал восемь результативных передач. В плей-офф на его счету одна передача в шести играх.

Ранее форвард также выступал за ярославский «Локомотив» и команды системы железнодорожников.

Напомним, по итогам прошлого сезона, регулярный чемпионат которого завершился досрочно, «Торпедо» не вышло в плей-офф КХЛ. «Динамо» дошло до финала плей-офф Высшей хоккейной лиги, где уступило тюменскому «Рубину» в пяти матчах.

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